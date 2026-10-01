मेरठ का नीला ड्रम कांड: फर्श, दीवार और बेड पर थे खून के छींटे; पहले सौरभ के शव के टुकड़े यहां रखने की थी साजिश

1 of 19 meerut murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







Link Copied







डीजीसी कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि कोर्ट में गवाहों के बयान में सामने आया कि आरोपियों ने साजिश रची थी कि वह हत्या के बाद शव को ठिकाने लगा देंगे। इसके बाद वह सभी से कह देंगे कि सौरभ वापस लंदन लौट गया है। अटैची में शव को ठीक से रखने की आशंका पर उन्होंने बाद में ड्रम में शव छिपाने की साजिश रची थी। मेरठ के सौरभ रस्तोगी को रास्ते से हटाने के लिए उसकी पत्नी मुस्कान और साहिल ने हत्या और खुद को बचाने के लिए शव ठिकाने लगाने की घिनौनी साजिश रची थी। उन्होंने चाकू और उस्तरे से वारकर उसकी गर्दन व कलाइंया धड़ से अलग कर दीं थीं। दोनों पहले एक बड़ी अटैची में शव के टुकड़े रखकर ठिकाने लगाना चाहते थे लेकिन इसमें कामयाब नहीं होने पर आरोपियों ने नीले ड्रम में शव को छिपाया दिया था।

2 of 19 मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

ब्रह्मपुरी थाने के विवेचक निरीक्षक रमाकांत पचौरी और उपनिरीक्षक उपेंद्र कुमार को दिए गए बयानों में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया था। आरोपियों ने उन्हें बताया था कि लंदन से लौटने के बाद सौरभ उनके संबंधों में बाधा बन गया था। इसलिए उन्होंने उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की थी।

3 of 19 मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

आरोपियों ने पहले उस्तरे व चाकू से सौरभ के सिर को धड़ से पूरी तरह अलग किया। फिर दोनों हाथों की कलाइयों को काट दिया। शव की दुर्गंध रोकने के लिए उन्होंने बाजार से बड़ा नीला प्लास्टिक का ड्रम, सीमेंट, बालू और डस्ट खरीदकर लाए। इसमें शव के कटे टुकड़ों को पॉलीथीन में लपेटकर रखा और ऊपर से सीमेंट व डस्ट का घोल डालकर सील कर दिया।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 19 मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

चारों ओर से कटी थी गर्दन, शॉक और अत्यधिक रक्तश्राव से हुई मौत

सौरभ के शव का पोस्टमार्टम करने वाले वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. दिनेश सिंह चौहान ने अपने बयान में अदालत को बताया कि सौरभ की मृत्यु का कारण गर्दन और शरीर पर धारदार हथियार से किए गए गहरे वार थे। सदमा (शॉक) और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौत हुई थी। मृतक की गर्दन चारों तरफ से कटी हुई थी।





विज्ञापन

5 of 19 साहिल और मुस्कान को डीजी कोर्ट में सजा सुनाने के दौरान तैनात पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी