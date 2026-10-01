फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut Blue Drum case plot hatched to place Saurabh Rajput body parts in suitcase before using blue drum

मेरठ का नीला ड्रम कांड: फर्श, दीवार और बेड पर थे खून के छींटे; पहले सौरभ के शव के टुकड़े यहां रखने की थी साजिश

Thu, 01 Oct 2026 10:53 AM IST
Sharukh Khan जेपी शर्मा, अमर उजाला, मेरठ
जेपी शर्मा, अमर उजाला, मेरठ Published by: Sharukh Khan Updated Thu, 01 Oct 2026 10:53 AM IST
सार

मेरठ का नीला ड्रम कांड में खुलासा हुआ था कि नीले ड्रम से पहले सौरभ के शव के टुकड़े अटैची में रखने की साजिश रची थी। हालांकि बाद में प्लान बदल दिया था। विवेचक और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बयानों से क्रूरता से हत्या करना का जिक्र है। सौरभ के कमरे के फर्श, दीवार और बेड पर खून के छींटे बिखरे थे।

विज्ञापन
Meerut Blue Drum case plot hatched to place Saurabh Rajput body parts in suitcase before using blue drum
meerut murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
मेरठ के सौरभ रस्तोगी को रास्ते से हटाने के लिए उसकी पत्नी मुस्कान और साहिल ने हत्या और खुद को बचाने के लिए शव ठिकाने लगाने की घिनौनी साजिश रची थी। उन्होंने चाकू और उस्तरे से वारकर उसकी गर्दन व कलाइंया धड़ से अलग कर दीं थीं। दोनों पहले एक बड़ी अटैची में शव के टुकड़े रखकर ठिकाने लगाना चाहते थे लेकिन इसमें कामयाब नहीं होने पर आरोपियों ने नीले ड्रम में शव को छिपाया दिया था।


डीजीसी कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि कोर्ट में गवाहों के बयान में सामने आया कि आरोपियों ने साजिश रची थी कि वह हत्या के बाद शव को ठिकाने लगा देंगे। इसके बाद वह सभी से कह देंगे कि सौरभ वापस लंदन लौट गया है। अटैची में शव को ठीक से रखने की आशंका पर उन्होंने बाद में ड्रम में शव छिपाने की साजिश रची थी।
Meerut Blue Drum case plot hatched to place Saurabh Rajput body parts in suitcase before using blue drum
मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
ब्रह्मपुरी थाने के विवेचक निरीक्षक रमाकांत पचौरी और उपनिरीक्षक उपेंद्र कुमार को दिए गए बयानों में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया था। आरोपियों ने उन्हें बताया था कि लंदन से लौटने के बाद सौरभ उनके संबंधों में बाधा बन गया था। इसलिए उन्होंने उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की थी। 
Meerut Blue Drum case plot hatched to place Saurabh Rajput body parts in suitcase before using blue drum
मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
आरोपियों ने पहले उस्तरे व चाकू से सौरभ के सिर को धड़ से पूरी तरह अलग किया। फिर दोनों हाथों की कलाइयों को काट दिया। शव की दुर्गंध रोकने के लिए उन्होंने बाजार से बड़ा नीला प्लास्टिक का ड्रम, सीमेंट, बालू और डस्ट खरीदकर लाए। इसमें शव के कटे टुकड़ों को पॉलीथीन में लपेटकर रखा और ऊपर से सीमेंट व डस्ट का घोल डालकर सील कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Meerut Blue Drum case plot hatched to place Saurabh Rajput body parts in suitcase before using blue drum
मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
चारों ओर से कटी थी गर्दन, शॉक और अत्यधिक रक्तश्राव से हुई मौत
सौरभ के शव का पोस्टमार्टम करने वाले वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. दिनेश सिंह चौहान ने अपने बयान में अदालत को बताया कि सौरभ की मृत्यु का कारण गर्दन और शरीर पर धारदार हथियार से किए गए गहरे वार थे। सदमा (शॉक) और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौत हुई थी। मृतक की गर्दन चारों तरफ से कटी हुई थी। 

 
विज्ञापन
Meerut Blue Drum case plot hatched to place Saurabh Rajput body parts in suitcase before using blue drum
साहिल और मुस्कान को डीजी कोर्ट में सजा सुनाने के दौरान तैनात पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
इससे सांस की नली, मांसपेशियां और मुख्य रक्त वाहिकाएं कटने से सिर धड़ से अलग हो गया था। दोनों कलाइयां भी धड़ से अलग कटी हुई थीं। हालांकि शव अत्यधिक सड़न (एडवांस स्टेज ऑफ डिकम्पोज़िशन) की स्थिति में था। सीमेंट, बालू और डस्ट के भारी घेरे में जमा होने के कारण उस पर बाहरी कीड़े नहीं पड़े थे। 

 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed