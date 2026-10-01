{"_id":"6abe16eaff73f29c2c013301","slug":"video-schoolchildren-participate-in-group-singing-competition-organised-by-bharat-vikas-parishad-in-meerut-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: भारत विकास परिषद उत्कर्ष शाखा की समूह गान प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा, विजेता पुरस्कृत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: भारत विकास परिषद उत्कर्ष शाखा की समूह गान प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा, विजेता पुरस्कृत

Dimple Sirohi

Updated Thu, 01 Oct 2026 01:46 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 01:46 PM IST







Link Copied



मेरठ में भारत विकास परिषद उत्कर्ष शाखा की ओर से समूह गान प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के बाद प्रतिभागी और विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन