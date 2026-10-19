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मेरठ: रामनवमी पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, बाबा औघड़नाथ मंदिर में कन्या पूजन, सदर के काली मंदिर में किए दर्शन

Dimple Sirohi

Updated Mon, 19 Oct 2026 12:35 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 12:35 PM IST







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मेरठ में रामनवमी के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की। बाबा औघड़नाथ मंदिर में कन्या पूजन कर कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनका आशीर्वाद लिया गया। वहीं, सदर स्थित काली मंदिर में भी भक्तों ने विधि-विधान से माता रानी के दर्शन किए। इस दौरान मंदिरों में भक्तिमय माहौल रहा। ... और पढ़ें

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