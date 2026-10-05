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मेरठ: गांधी बाग स्टेडियम में पीवीवीएनएल क्रिकेट प्रतियोगिता, हरदुआगंज के बल्लेबाजों ने बरसाए चौके-छक्के

Dimple Sirohi

Updated Mon, 05 Oct 2026 01:12 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 01:12 PM IST







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गांधी बाग स्टेडियम में पीवीवीएनएल की ओर से आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में ओबरा और हरदुआगंज टीम के बीच मुकाबला खेला गया। हरदुआगंज के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौके-छक्के लगाए, जिससे दर्शकों का खूब मनोरंजन हुआ और स्टेडियम में उत्साह का माहौल बना रहा। ... और पढ़ें

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