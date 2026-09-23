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मेरठ: मंडल स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए ट्रायल में खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा

Dimple Sirohi

Updated Wed, 23 Sep 2026 11:52 AM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 11:52 AM IST







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मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडल स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों के चयन को ट्रायल आयोजित किए जा रहे हैं। ट्रायल में शामिल खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें