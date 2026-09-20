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Meerut: Worship of 'Satya Dharma' (Righteousness/Truth) held at the Jain temple during the Dashlakshan Parv; prayers offered for happiness, peace, and prosperity.
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मेरठ: दसलक्षण पर्व पर जैन मंदिर में हुई सत्य धर्म की पूजा, सुख-शांति और समृद्धि की कामना
वेस्टर्न कचहरी रोड स्थित जैन मंदिर में रविवार को दसलक्षण पर्व के तहत सत्य धर्म की पूजा-अर्चना की गई। मंदिर के पंडित महेंद्र कुमार ने मंत्रोच्चार के साथ विधि-विधान से पूजा संपन्न कराई। श्रद्धालुओं ने भगवान से सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर धार्मिक वातावरण से भक्तिमय नजर आया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा में शामिल हुए और पूरे श्रद्धाभाव के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं ने दसलक्षण पर्व के महत्व को समझते हुए सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।
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