{"_id":"6aa65ec7d6e8e43c86022a15","slug":"video-meerut-teachers-association-holds-meeting-regarding-mlc-election-resolves-to-unite-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: एमएलसी निर्वाचन को लेकर शिक्षक संघ की बैठक, एकजुट होने का लिया संकल्प","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गढ़ रोड स्थित राम सहाय इंटर कॉलेज में रविवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, जनपद मेरठ की ओर से एमएलसी निर्वाचन के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर संगठन की रणनीति, तैयारियों और शिक्षकों की भूमिका पर चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने शिक्षकों से एकजुट होकर संगठन के हित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस दौरान निर्वाचन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श करते हुए आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। उमेश त्यागी, निर्दोष त्यागी, विनोद कुमार, बिजेंद्र ध्यान, अरविंद चौहान आदि मौजूद रहे।

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