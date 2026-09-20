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मेरठ: भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में श्री पारसनाथ भगवान जी की शांति धारा का आयोजन

Mohd Mustakim

Updated Sun, 20 Sep 2026 12:36 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 12:36 PM IST







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फूलबाग कॉलोनी स्थित श्री 1008 भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में रविवार को श्री पारसनाथ भगवान जी की शांति धारा हुई। दसलक्षण विधान हुआ, जिसमें उत्तम सत्य धर्म की पूजा की गई। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य संयोजक राजेश कुमार जैन के साथ नवीन, हेमंत, संजय, अतुल, प्रदीप, अंबुज, विपिन, योगेंद्र, सुनील, अनुज, मयंक, वीरेश, विनोद, राहुल, संजीव, शरद आदि मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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