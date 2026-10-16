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मेरठ: अमित हत्याकांड में आज सजा का एलान, ADJ-12 कोर्ट के बाहर हलचल तेज, अभियोजन पक्ष ने की फांसी की मांग
मेरठ के बहसूमा के अमित हत्याकांड में आज दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। एडीजे-12 जयबीर सिंह नागर की अदालत के बाहर हलचल शुरू हो गई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता बलराज सिंह ने बताया कि यह एक क्रूर मामला था, जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और फिर उसे सांप से कटवाने की साजिश रची। अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। अधिवक्ता ने कहा कि अदालत जो भी फैसला सुनाएगी, अभियोजन पक्ष उसका स्वागत करेगा।
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