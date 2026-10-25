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Meerut: आर्य समाज मंदिर में सत्संग, दूसरों की सहायता करने का संकल्प लिया

Mohd Mustakim

Updated Sun, 25 Oct 2026 01:32 PM IST Updated Sun, 25 Oct 2026 01:32 PM IST







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थापर नगर स्थित आर्य समाज मंदिर में रविवारीय सत्संग का आयोजन किया गया। राजेश सेठी ने शहीदों को याद कर उनके मार्ग पर चलने का संदेश दिया। कहा कि दूसरों की सहायता ही जीवन का सारांश है। ... और पढ़ें

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