{"_id":"6ad5c127c90d7e0b2e0d47e4","slug":"video-meerut-roadways-buses-shifted-from-lohia-nagar-amid-farmers-protest-temporary-sohrab-gate-bus-stand-dispute-continues-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: लोहिया नगर से हटाई सोहराब गेट डिपो की बसें, मेरठ डिपो में खड़ी की जा रहीं रोडवेज बसें, एक महीने से धरना जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मेरठ: लोहिया नगर से हटाई सोहराब गेट डिपो की बसें, मेरठ डिपो में खड़ी की जा रहीं रोडवेज बसें, एक महीने से धरना जारी
मेरठ के लोहिया नगर में प्रस्तावित अस्थायी सोहराब गेट बस अड्डे पर किसानों के विरोध के बीच परिवहन निगम ने बसें हटानी शुरू कर दी हैं। इन बसों को मेरठ डिपो परिसर में खड़ा किया जा रहा है और सोहराब गेट डिपो की वर्कशॉप भी वहीं संचालित की जा रही है। गढ़ रोड स्थित सोहराब गेट बस अड्डे की जमीन पर मल्टीस्टोरी भवन बनाने की योजना है। निर्माण पूरा होने तक बस अड्डे का संचालन लोहिया नगर में होना था, लेकिन जमीन के प्रतिकर को लेकर मेरठ विकास प्राधिकरण और किसानों के बीच विवाद के चलते करीब एक महीने से धरना जारी है। इसी विवाद के बीच परिवहन निगम ने अस्थायी बस अड्डे से अपनी बसें हटानी शुरू कर दी हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।