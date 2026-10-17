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मेरठ जिला अस्पताल में टीबी मरीजों को बांटी पोषण पोटली, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दिया पौष्टिक आहार का संदेश, बोले- समय पर इलाज से ठीक हो सकती है टीबी
मेरठ के जिला चिकित्सालय स्थित रेड क्रॉस भवन में टीबी मरीजों के लिए पोषण पोटली वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मरीजों को पोषक तत्वों से युक्त पोटली वितरित की। उन्होंने कहा कि टीबी अब असाध्य रोग नहीं है। समय पर दवा लेने और पौष्टिक आहार अपनाने से मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। उन्होंने मरीजों से घबराने के बजाय नियमित उपचार जारी रखने की अपील की।
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