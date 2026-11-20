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मेरठ: एमडीए परिसर में संयुक्त किसान संघर्ष समिति का धरना जारी

Mohd Mustakim

Updated Fri, 20 Nov 2026 11:44 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 11:44 PM IST







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एमडीए परिसर में संयुक्त किसान संघर्ष समिति के किसानों का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। किसानों ने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, धरना जारी रहेगा। जल्द ही यहां महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। ... और पढ़ें

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