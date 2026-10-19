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मेरठ: इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में दो मुकाबले, गुरु तेग बहादुर और ट्रांसलम स्कूल के खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम, बल्लेबाजी-गेंदबाजी से किया प्रभावित

Dimple Sirohi

Updated Mon, 19 Oct 2026 12:35 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 12:35 PM IST







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मेरठ की गुरु तेग बहादुर क्रिकेट एकेडमी में चल रहे प्रथम ऑल इंडिया चौधरी नरेंद्र सिंह मेमोरियल इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में सोमवार को दो मैच खेले गए। पहले मुकाबले में गुरु तेग बहादुर स्कूल और ट्रांसलम स्कूल की टीमें आमने-सामने रहीं। खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन कर प्रभावित किया। इस मौके पर क्रिकेट कोच अतहर अली आमेट सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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