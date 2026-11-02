{"_id":"6ae85eb68258ee2c8e042c49","slug":"video-meerut-farmers-stage-a-sit-in-accusing-the-mda-of-failing-to-keep-its-promises-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: एमडीए पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप, धरने पर बैठे किसान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मेरठ: एमडीए पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप, धरने पर बैठे किसान
लोहियानगर, वेदव्यासपुरी और गंगानगर आवासीय योजना के किसानों ने एमडीए पर समझौते का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए एमडीए परिसर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। संयुक्त किसान संघर्ष समिति के अनुसार, वर्ष 2015 में बढ़े हुए प्रतिकर के बदले विकसित भूखंड और भुगतान देने पर सहमति बनी थी, लेकिन आज तक कई किसानों को उनका हक नहीं मिला। समिति का कहना है कि कुछ छोटे किसानों को भुगतान किया गया, जबकि बड़े किसान अब भी इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने शताब्दीनगर की तर्ज पर समझौता लागू कर बकाया प्रतिकर और भूखंड देने की मांग की है। इस दौरान एमडीए सचिव किसानों के बीच पहुंचे और समस्यों को सुना।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।