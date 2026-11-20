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हस्तिनापुर स्थित मखदूमपुर गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले का शुभारंभ होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। मेले के पहले दिन शुक्रवार शाम को गंगा तट पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर मां गंगा की पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की। गंगा आरती के दौरान पूरा घाट भक्तिमय माहौल में नजर आया। श्रद्धालुओं ने मां गंगा के जयकारे लगाए। दीपों की रोशनी और मंत्रोच्चार से गंगा तट का वातावरण भक्तिमय हो गया।

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