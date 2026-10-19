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मेरठ: भैंसाली मैदान की छावनी रामलीला में रावण से युद्ध की तैयारी का मंचन, कलाकारों ने जीवंत किया रामायण का प्रसंग

Dimple Sirohi

Updated Mon, 19 Oct 2026 12:35 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 12:35 PM IST







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मेरठ के भैंसाली मैदान स्थित छावनी रामलीला में रावण से युद्ध करने की तैयारी के प्रसंग का मंचन किया गया। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति के जरिए रामायण के इस प्रसंग को मंच पर जीवंत किया। ... और पढ़ें

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