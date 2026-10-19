{"_id":"6ad5c1326918d4220b086d18","slug":"video-meerut-artists-perform-ramleela-at-baba-manohar-nath-temple-in-surajkund-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहर नाथ मंदिर में रामलीला मंचन, कलाकारों ने जीवंत किए रामायण के प्रसंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहर नाथ मंदिर में रामलीला मंचन, कलाकारों ने जीवंत किए रामायण के प्रसंग

Dimple Sirohi

Updated Mon, 19 Oct 2026 12:35 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 12:35 PM IST







Link Copied



मेरठ के सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहर नाथ मंदिर में रामलीला समिति की ओर से रामलीला का मंचन किया गया। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से रामायण के प्रसंगों को मंच पर जीवंत किया। ... और पढ़ें

विज्ञापन