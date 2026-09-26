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मेरठ: बारिश के बीच सदर दुर्गाबाड़ी से निकली जैन समाज की शोभायात्रा, झांकियों ने मोहा मन

Dimple Sirohi

Updated Sat, 26 Sep 2026 01:48 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 01:48 PM IST







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मेरठ में दस लक्षण पर्व के बाद भगवान महावीर जी की शोभायात्रा सदर दुर्गाबाड़ी से निकाली गई। बारिश के बावजूद जैन समाज के लोग शोभायात्रा में शामिल हुए। यात्रा में शामिल विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। ... और पढ़ें

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