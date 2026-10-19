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हस्तिनापुर में पांच दिन में 5 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण, चेयरपर्सन सुधा खटीक ने शुरू कराए 16 कार्य

Dimple Sirohi

Updated Mon, 19 Oct 2026 01:22 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 01:22 PM IST







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हस्तिनापुर में नगर पंचायत चेयरपर्सन सुधा खटीक ने रविवार को करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत वाले 16 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इससे पहले 14 अक्टूबर को भी इतनी ही लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया था। पांच दिनों में करीब पांच करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। इनमें सीसी रोड, नाली निर्माण, इंटरलॉकिंग और पार्कों का सौंदर्यीकरण शामिल है। ... और पढ़ें

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