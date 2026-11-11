{"_id":"6af4961eb1b98787c00952c9","slug":"video-hastinapur-rain-a-week-ago-spoiled-the-path-of-farmers-thousands-of-hectares-of-sugarcane-stuck-in-the-fields-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"हस्तिनापुर: एक सप्ताह पूर्व हुई बारिश ने बिगाड़ी किसानों की राह, खेतों में फंसा हजारों हेक्टेयर गन्ना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हस्तिनापुर: एक सप्ताह पूर्व हुई बारिश ने बिगाड़ी किसानों की राह, खेतों में फंसा हजारों हेक्टेयर गन्ना
हस्तिनापुर। खादर क्षेत्र में एक सप्ताह पूर्व हुई बे-मौसम बारिश अब किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। बारिश के कारण खेतों में जलभराव और कीचड़ होने से हजारों हेक्टेयर भूमि में खड़ी गन्ने की फसल की छिलाई और कटाई प्रभावित हो रही है। हालात ऐसे हैं कि किसानों के लिए खेतों से गन्ना बाहर निकालना तो दूर, खेतों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। वहीं, खादर क्षेत्र का मुख्य संपर्क मार्ग जर्जर होने के कारण किसानों की परेशानी और बढ़ गई है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।