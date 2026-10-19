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हस्तिनापुर: जयंती माता शक्तिपीठ में मां कालरात्रि का हवन, श्रद्धालुओं ने की विश्व शांति की कामना

Dimple Sirohi

Updated Mon, 19 Oct 2026 01:22 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 01:22 PM IST







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हस्तिनापुर के प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ में नवरात्र के आठवें दिन मां कालरात्रि का हवन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आहुतियां देकर विश्व शांति और जनकल्याण की कामना की। मंदिर अध्यक्ष सुदेश कुमार ने हवन के धार्मिक महत्व की जानकारी दी। ... और पढ़ें

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