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हस्तिनापुर: चेयरपर्सन सुधा खटीक ने दुर्गा पूजा पंडालों में किए दर्शन, सुख-समृद्धि की कामना

Dimple Sirohi

Updated Mon, 19 Oct 2026 01:22 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 01:22 PM IST







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हस्तिनापुर नगर पंचायत की चेयरपर्सन सुधा खटीक ने रविवार शाम परिवार के साथ बांग्ला एकेडमी, बंगाली बाजार और बी ब्लॉक में आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव में पहुंचकर मां दुर्गा के दर्शन किए। उन्होंने क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान पूजा समितियों ने उनका स्वागत किया। ... और पढ़ें

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