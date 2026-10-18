{"_id":"6ad4e22e9799b1400f011be2","slug":"video-hanuman-sets-fire-to-the-golden-lanka-ramlila-ground-echoes-with-chants-of-jai-shri-ram-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: हनुमान ने सोने की लंका में लगाई आग, जय श्रीराम के जयकारों से गूंजा रामलीला मैदान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। हस्तिनापुर कस्बे में चल रहे श्रीरामलीला मंचन में रविवार को लंका दहन की लीला का मंचन किया गया। भगवान श्रीराम की खोज में लंका पहुंचे हनुमान ने माता सीता से भेंट की। इसके बाद रावण के सैनिकों ने हनुमान को बंदी बनाकर उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान ने जलती पूंछ से रावण की सोने की लंका में आग लगा दी। देखते ही देखते लंका धू-धूकर जलने लगी। लंका दहन का दृश्य देखकर दर्शकों ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए। रामलीला मैदान में मौजूद श्रद्धालु मंचन देखकर भावविभोर हो गए।

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