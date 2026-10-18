{"_id":"6ad4e2599bf7cdca6d052d24","slug":"video-even-when-threatened-by-ravana-mother-sita-remained-steadfast-in-her-devotion-to-lord-rama-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: रावण के भय दिखाने पर भी श्रीराम के प्रति अडिग रहीं माता सीता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। हस्तिनापुर कस्बे में चल रहे श्रीरामलीला मंचन में रविवार को रावण दरबार में माता सीता को भयभीत करने और उन्हें अपनी रानी बनाने के प्रसंग का मंचन किया गया। रावण लगातार माता सीता पर दबाव बनाकर उन्हें अपनी रानी बनने के लिए विवश करने का प्रयास करता है। वहीं, राक्षसियां भी सीता के पास रहकर उन्हें रावण की बात मानने और उसकी रानी बनने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके बावजूद माता सीता अपने निर्णय पर अडिग रहती हैं। वह रावण के सभी प्रलोभनों और धमकियों को ठुकराते हुए भगवान श्रीराम के प्रति अपनी अटूट निष्ठा प्रकट करती हैं।

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