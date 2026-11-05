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मेरठ के माटीकला मेले में कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुतियों से दिखाई भारतीय संस्कृति की झलक, महाभारत और रामायण की झांकियां सजाईं

Dimple Sirohi

Updated Thu, 05 Nov 2026 01:26 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 01:26 PM IST







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मेरठ के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में चल रहे क्षेत्रीय माटीकला मेले में बुधवार शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कलावाटिका डांस एकेडमी के कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपराओं को दर्शाया। कलाकारों ने महाभारत की झांकियां और रामायण के काव्यांश प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता रहे। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मान्या चतुर्वेदी ने बताया कि माटीकला मेला सात नवंबर तक चलेगा। ... और पढ़ें

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