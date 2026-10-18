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Meerut: कैलाश पर्वत मंदिर में चेयरपर्सन ने की पूजा-अर्चना, कमेटी ने किया सम्मानित
मेरठ। हस्तिनापुर की ऐतिहासिक नगरी के दिगंबर जैन कैलाश पर्वत मंदिर में रविवार को नगर पंचायत की चेयरपर्सन सुधा खटीक पहुंचीं। उन्होंने मंदिर में भगवान के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान कैलाश पर्वत दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से चेयरपर्सन को सम्मानित किया गया। कमेटी के पदाधिकारियों ने हस्तिनापुर में कराए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि नगर में सड़क, नाली और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास से लोगों को लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के सदस्य मौजूद रहे।
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