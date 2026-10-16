{"_id":"6ad1e1e9b52fc38715060d68","slug":"video-ccsu-meerut-seminar-explores-ai-in-agriculture-agri-tech-and-food-tech-opportunities-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: CCSU में कृषि के भविष्य पर मंथन, AI और एग्री-टेक से खेती में बदलाव की उम्मीद, फूड-टेक में रोजगार और स्टार्टअप के अवसर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अटल सभागार में कृषि क्षेत्र में बुनियादी बदलावों को लेकर सेमिनार आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला रहीं। अतिथि प्रोफेसर एसके सिन्हा ने छात्र-छात्राओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के जरिए खेती और इसके संभावित फायदों की जानकारी दी। प्रोजेक्ट के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी, कृषि के डिजिटलीकरण, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान और आपूर्ति श्रृंखला जैसी चुनौतियों पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि सतत कृषि, वैल्यू एडिशन, एग्री-टेक और फूड-टेक के क्षेत्र में किसानों और युवाओं के लिए रोजगार व स्टार्टअप के नए अवसर उभर रहे हैं।

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