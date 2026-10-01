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मेरठ: राधा गोविंद पब्लिक स्कूल में सीबीएसई नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता, आज खेले जाएंगे 104 मैच

Dimple Sirohi

Updated Thu, 01 Oct 2026 01:46 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 01:46 PM IST







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मेरठ के गढ़ रोड स्थित राधा गोविंद पब्लिक स्कूल में चल रही सीबीएसई नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में खिलाड़ी मुकाबलों में प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता के तहत आज 104 मैच खेले जाएंगे, जिसमें खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ... और पढ़ें

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