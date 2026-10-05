Meerut: एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी दिनेश गोयल ने किया नामांकन

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मेरठ में एमएलसी चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के तहत सोमवार को भाजपा प्रत्याशी दिनेश गोयल कमिश्नरी कार्यालय पहुंचे और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मंत्री सोमेंद्र तोमर, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, धर्मेंद्र भारद्वाज, राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी समेत पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। नामांकन को लेकर कमिश्नरी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

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