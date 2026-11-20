रात के तापमान में गिरावट से बढ़ने लगी सर्दी

मौसम में बदलाव के साथ रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके चलते रात में ठंड का असर बढ़ने लगा है। सुबह और देर शाम भी ठंड महसूस हो रही है, जबकि दिन में धूप निकलने से मौसम अपेक्षाकृत राहत दे रहा है।



अगले दो-तीन दिन में बदल सकता है मौसम

मौसम के बदलते रुख के बीच अगले दो से तीन दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। रात के तापमान में गिरावट जारी रहने से ठंड और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में सुबह और शाम के समय लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।