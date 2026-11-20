वेस्ट यूपी में मौसम: मेरठ में बढ़ा प्रदूषण का असर, धूप से दिन में राहत; रात के तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड
मेरठ में शुक्रवार सुबह एक्यूआई 190 दर्ज किया गया। सुबह-शाम प्रदूषण का असर बढ़ रहा है, जबकि दिन में धूप से राहत मिल रही है। अगले दो-तीन दिन में ठंड बढ़ने के आसार हैं।
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मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। सुबह और शाम के समय प्रदूषण का असर अधिक दिखाई दे रहा है, जबकि दिन में निकल रही हल्की धूप लोगों को राहत दे रही है। शुक्रवार सुबह मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 190 दर्ज किया गया। वहीं बागपत में 191, गाजियाबाद में 271 और मुजफ्फरनगर में 228 एक्यूआई रहा। चारों जिलों में गाजियाबाद की हवा सबसे अधिक प्रदूषित दर्ज की गई।
सुबह और शाम के समय हवा में प्रदूषण का स्तर अधिक रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिन में धूप निकलने से कुछ राहत जरूर मिल रही है, लेकिन प्रदूषण का असर पूरी तरह कम नहीं हुआ है।
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गाजियाबाद का एक्यूआई सबसे अधिक
शुक्रवार सुबह दर्ज किए गए एक्यूआई के आंकड़ों में गाजियाबाद सबसे ऊपर रहा। यहां एक्यूआई 271 दर्ज किया गया। मुजफ्फरनगर में 228, बागपत में 191 और मेरठ में 190 एक्यूआई रहा। इन आंकड़ों के मुताबिक चारों जिलों में गाजियाबाद की वायु गुणवत्ता सबसे खराब रही।
सुबह और शाम के समय प्रदूषण का असर अधिक महसूस होने से लोगों को इन घंटों में परेशानी हो रही है। दिन में धूप निकलने से मौसम कुछ राहत दे रहा है।
रात के तापमान में गिरावट से बढ़ने लगी सर्दी
मौसम में बदलाव के साथ रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके चलते रात में ठंड का असर बढ़ने लगा है। सुबह और देर शाम भी ठंड महसूस हो रही है, जबकि दिन में धूप निकलने से मौसम अपेक्षाकृत राहत दे रहा है।
अगले दो-तीन दिन में बदल सकता है मौसम
मौसम के बदलते रुख के बीच अगले दो से तीन दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। रात के तापमान में गिरावट जारी रहने से ठंड और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में सुबह और शाम के समय लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।