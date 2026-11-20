तुलसी-शालिग्राम विवाह की विशेष परंपरा

आचार्य मनीष स्वामी ने बताया कि देवप्रबोधिनी एकादशी पर तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराने की विशेष परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का तुलसी माता के साथ विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है।



तुलसी-शालिग्राम विवाह को विवाह के शुभ मुहूर्तों की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। इस अवसर पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और तुलसी की विशेष पूजा की जाती है। श्रद्धालु व्रत रखकर परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हैं।



इस विधि से करें भगवान विष्णु की पूजा

आचार्य कौशल वत्स के अनुसार, एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद घर के आंगन या पूजा स्थल पर चौक बनाकर भगवान विष्णु के चरण चिह्न बनाए जाते हैं। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। शंख और घंटियां बजाकर भगवान विष्णु को योगनिद्रा से जगाने की परंपरा है।



पूजा के दौरान तिलक, श्रीफल और मिठाई अर्पित कर आरती की जाती है। शाम को गोधूलि बेला में तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। घरों और मंदिरों में दीपक जलाकर विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। श्रद्धालु भगवान विष्णु से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं।