{"_id":"6b056ec97036974d8100b23e","slug":"video-ball-india-to-set-up-aluminium-beverage-can-plant-near-ganga-expressway-in-meerut-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: गंगा एक्सप्रेसवे किनारे बॉल इंडिया लगाएगी एल्युमीनियम कैन का प्लांट, 25 नवंबर को होगा भूमिपूजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ के बिजौली में गंगा एक्सप्रेसवे किनारे विकसित हो रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) में अमेरिकी कंपनी बॉल इंडिया एल्युमीनियम पेय पदार्थ कैन बनाने का प्लांट स्थापित करेगी। प्लांट का भूमिपूजन 25 नवंबर को होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। आयोजन के लिए पंडाल और बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। यहां 100 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में कंपनी के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे मेरठ समेत 11 जिलों में औद्योगिक गलियारा विकसित कर रही है। पहले चरण में मेरठ जिले में 506 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक गलियारा विकसित करने की योजना है। इसके तहत प्रशासन अब तक खरखौदा-बिजौली क्षेत्र के किसानों से करीब 212 हेक्टेयर भूमि अपने कब्जे में ले चुका है। बॉल इंडिया के प्लांट से क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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