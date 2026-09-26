मेरठ: नौ बजे पहुंचीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और लाभार्थी, पौने चार घंटे बाद पहुंचे नेता-अधिकारी

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बागपत विकास भवन में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित ‘आंगन का उत्सव’ कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों को सुबह नौ बजे बुलाया गया था। कार्यकर्ता और लाभार्थी करीब साढ़े तीन घंटे तक नेताओं और अधिकारियों का इंतजार करते रहे। दोपहर 12:45 बजे भाजपा के पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित और अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। लंबे इंतजार के चलते बच्चों के साथ पहुंचीं महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा।

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