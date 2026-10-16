{"_id":"6ad1d094c59bc79b670d45fd","slug":"video-amit-kashyap-murder-case-ravita-and-amardeep-appear-via-video-conferencing-victims-mother-seeks-death-penalty-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमित कश्यप हत्याकांड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए रविता-अमरदीप, एडीजीसी बोलीं- रविता को पछतावा नहीं, मां ने की फांसी की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ के अमित कश्यप हत्याकांड में आरोपी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप की एडीजे-12 कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। एडीजीसी फरजाना मकसूद के मुताबिक, सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने दोनों आरोपियों से अपनी बात रखने को कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि अदालत जो सजा देगी, उन्हें मंजूर है। एडीजीसी ने बताया कि रविता को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। वहीं, अमित की मां अदालत पहुंचीं और हाथ जोड़कर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की।

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