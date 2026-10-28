{"_id":"6ae1bf22f06fe4b780011313","slug":"video-the-diwali-fair-showcased-the-vibrant-colors-of-folk-culture-women-indulged-in-enthusiastic-shopping-with-stalls-featuring-decorative-items-serving-as-the-main-attraction-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: दिवाली मेले में बिखरे लोक संस्कृति के रंग महिलाओं ने की जमकर खरीदारी, सजावटी सामान के स्टॉल रहे आकर्षण का केंद्र।","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कोसीकलां। अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के तत्वावधान में मंगलवार की शाम को आर्य समाज धर्मशाला में लगाए दिवाली मेले में त्योहार की रौनक देखने को मिली। गीत-संगीत से सजी सांस्कृतिक संध्या में लोगों ने लोक संस्कृति के रंगों का भरपूर आनंद लिया। दिवाली के मद्देनजर आयोजित इस मेले में महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और विभिन्न स्टॉलों पर पहुंचकर खरीदारी की। आकर्षक सजावटी सामान से सजे स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि हेमा जाविया एवं नगर पालिका चेयरमैन धर्मवीर अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मेले में महिलाओं के लिए आकर्षक परिधान, साड़ियां, सूट, डिजाइनर ज्वेलरी, आर्टिफिशियल आभूषण, हैंडबैग, गिफ्ट आइटम, होम डेकोरेशन का सामान, दिवाली की सजावटी वस्तुएं और अन्य घरेलू उपयोग के उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। महिलाओं ने अपनी पसंद के सामान की खरीदारी की और त्योहार के लिए जरूरी वस्तुओं में रुचि दिखाई। अतिथियों ने कहा कि इस तरह के आयोजन महिलाओं को खरीदारी के साथ अपने हुनर और उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर देते हैं। साथ ही सामाजिक मेल-मिलाप को बढ़ावा देकर त्योहारों की खुशियां साझा करने का माध्यम बनते हैं। रूपल जैन, श्वेता जैन, डा. मोनिका गुप्ता, खुशबू गर्ग, अनुराधा अग्रवाल, बबली अग्रवाल, रोशनी, श्वेता अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।

... और पढ़ें