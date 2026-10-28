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बांकेबिहारी मंदिर: जूते-चप्पलों के बीच रखी फूल-माला और तुलसी! भक्तों में आक्रोश, व्यवस्था पर उठे सवाल

Wed, 28 Oct 2026 12:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 28 Oct 2026 12:40 PM IST
सार

वृंदावन के श्रीबांकेबिहारी मंदिर के गेट नंबर चार पर जूते-चप्पलों के पास फूल-माला और तुलसी माला रखे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य हिमांशु गोस्वामी ने भंडारियों की कमी से श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी का जिक्र करते हुए उनकी संख्या बढ़ाने की बात कही है।
 

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Tulsi garlands placed near the footwear before being offered to the deity
जूते-चप्पलों के बीच रखी फूल-माला और तुलसी - फोटो : वीडियो ग्रेब

विस्तार
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श्रीबांकेबिहारी मंदिर में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गेट नंबर चार पर वीआईपी प्रोटोकॉल वाले दर्शनार्थियों के लिए बनी रेलिंग में जहां जूते-चप्पल रखे हैं वहीं ठाकुरजी के लिए लाई गई फूल और तुलसी की माला रखी जा रही हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। श्रीबांकेबिहारी मंदिर हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य एवं सेवायत गोस्वामी ने इस पर चिंता जाहिर की है।
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वायरल वीडियो में पीले रंग का कुर्ता पहने व्यक्ति मंदिर की रेलिंग में चप्पल-जूतों के पास श्रद्धालुओं से लेकर फूल माला और तुलसी माला रख रहा है। यही तुलसी की माला ठाकुरजी को अर्पित की जाएगी। श्रीबांकेबिहारी मंदिर हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य एवं सेवायत हिमांशु गोस्वामी ने बताया कि श्रद्धालु भंडारियों की कमी के कारण आराध्य को फूल माला नहीं चढ़ा पा रहे हैं। इस असुविधा को देखते भंडारियों की संख्या बढ़ाने को कहा गया है ताकि श्रद्धालुओं द्वारा भक्ति भाव से लाई जा रही फूल माला और प्रसाद ठाकुरजी तक पहुंच सकें।
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