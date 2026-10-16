VIDEO: बेमौसम बारिश से फसल बर्बादी पर मुआवजे की मांग, किसानों का धरना

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मथुरा में बेमौसम बारिश से धान और बाजरा की फसल खराब होने पर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर धरना-प्रदर्शन किया।जिलाध्यक्ष तिलक वीर उपाध्याय के नेतृत्व में किसानों ने फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा देने सहित छह मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष तिलक वीर उपाध्याय ने कहा कि अक्टूबर में दो दिन हुई बेमौसम बारिश से किसानों की धान, बाजरा आदि फसलें चौपट हो गई हैं। प्रदेश सरकार तत्काल सर्वे कराकर उचित मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि बुवाई के समय किसानों को पर्याप्त डीएपी नहीं मिल रही है। किसानों को खाद उपलब्ध कराने के साथ गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। ज्ञापन में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल नुकसान का तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा देने सहित छह मांगें उठाई गईं। धरने में अवधेश रावत, उदयवीर सरपंच, मुकेश सिंह रावत और लाल सिंह तोमर सहित किसान मौजूद रहे।

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