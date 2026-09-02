VIDEO: मैनपुरी में बारिश ने दिलाई उमस से राहत, जलभराव ने बढ़ाई परेशानी

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मैनपुरी में सुबह से उमस के बीच बुधवार की दोपहर बाद तेज बारिश ने राहत दी है। बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए। शहर में कई स्थानों पर जलभराव ने नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी। करीब 45 मिनट लगातार तेज बारिश हुई। इससे सदर बाजार, कचहरी रोड सहित निचले इलाकों में जलभराव में मुसीबत बढ़ा दी।

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