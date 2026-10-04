महोबा के कुलपहाड़ में बॉलीवुड नाइट में हंगामा, चेंजिंग रूम में घुसने पर लाठीचार्ज

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कुलपहाड़ कस्बा नगर पंचायत द्वारा आयोजित नौ दिवसीय जल विहार मेला महोत्सव के अंतिम दिन शनिवार देर रात बॉलीवुड स्वीट नाइट में जमकर बवाल हो गया। महिला कलाकारों द्वारा करती हूं मैं तो प्यार सिर्फ संडे को गीत पर डांस के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। उपद्रवियों ने मंच पर चढ़ने और कलाकारों के चेंजिंग रूम में घुसने का प्रयास किया।

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