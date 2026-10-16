महराजगंज: दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध के संदेश की जरूरत

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महराजगंज के बनरसिहा कला स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल देवदह में आयोजित तीन दिवसीय बौद्ध सम्मेलन का शुक्रवार को समापन हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व अधीक्षण अभियंता सुग्रीव राम ने कहा कि दुनिया को युद्ध नहीं, बल्कि भगवान बुद्ध के शांति और मानवता के संदेश की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देवदह का विकास होने से महराजगंज की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

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