ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने किया राष्ट्रीय खेल दिवस का शुभारंभ

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शनिवार छत्रपति शाहूजी महाराज स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल दिवस के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शिवम व एसडीएम जीतेंद्र कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय लेते हुए किया। बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि खेल दिवस हाकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। ध्यान चंद का जीवन आज भी यूथ के लिए प्रेरणा देता है। जिला क्रीड़ा अधिकारी की देखरेख में शनिवार विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन हुआ जिनके विजेता देर शाम पुरस्कृत हुए। संवाद

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