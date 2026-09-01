Maharajganj News: नोकझोंक के बीच बुलडोजर से हटवाया गया अतिक्रमण
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:55 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:55 AM IST
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नौतनवा। नगर पालिका प्रशासन की ओर से सोमवार की शाम अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान छिटपुट नोकझोंक और गहमागहमी के बीच बुलडोजर के माध्यम से फुटपाथ से अतिक्रमण हटवाया गया। अधिशासी अधिकारी संदीप कुमार सरोज ने अभियान का नेतृत्व किया।
जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम में जयहिंद चौराहा से अभियान चलाकर अस्पताल तिराहा, जायसवाल मोहल्ला, हनुमान चौक, न्यू मार्केट, घंटाघर चौक होते हुए जलकल कार्यालय तक नाली और उसके बाहर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया। इस मौके पर पटरियों पर होर्डिंग, बोर्ड एवं कुछ अन्य सामग्रियों को जब्त किया गया।
अधिशासी अधिकारी संदीप कुमार सरोज ने कहा कि सड़क के दोनों तरफ मौजूद फुटपाथ पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं है। इसके खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। यदि किसी ने भी मनमानी करने की कोशिश की तो उसे चिन्हित कर प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी।
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जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम में जयहिंद चौराहा से अभियान चलाकर अस्पताल तिराहा, जायसवाल मोहल्ला, हनुमान चौक, न्यू मार्केट, घंटाघर चौक होते हुए जलकल कार्यालय तक नाली और उसके बाहर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया। इस मौके पर पटरियों पर होर्डिंग, बोर्ड एवं कुछ अन्य सामग्रियों को जब्त किया गया।
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अधिशासी अधिकारी संदीप कुमार सरोज ने कहा कि सड़क के दोनों तरफ मौजूद फुटपाथ पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं है। इसके खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। यदि किसी ने भी मनमानी करने की कोशिश की तो उसे चिन्हित कर प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी।
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