Maharajganj News: बस स्टेशन पर जिले के इतिहास का बोर्ड लगाएगा रोटरी क्लब

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बैठक की अध्यक्षता क्लब अध्यक्ष एडवोकेट हमीदुल्लाह खान ने की। बैठक में सितंबर माह में आयोजित होने वाले सेवा कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की गई। अध्यक्ष हमीदुल्लाह खान ने कहा कि शिक्षकों का सम्मान, समाज का सम्मान है, और इतिहास बोर्ड लगने से नई पीढ़ी को अपने जिले के गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलेगी।चार्टर्ड अध्यक्ष विंध्यवासिनी सिंह ने कहा कि रोटरी क्लब निरंतर सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सितंबर माह के सभी कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा के साथ संपन्न कराया जाएगा। पूर्व अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्लब के सभी सदस्य एकजुट होकर सेवा कार्यों को गति दें ताकि रोटरी की ''स्वयं से ऊपर सेवा'' की भावना सार्थक हो सके।बैठक के दौरान नेपाल में आई आपदा पर भी चर्चा की गई, जिसमें नेपाल को राहत के लिए सहयोग प्रदान करने की सहमति बनी। बैठक का संचालन सचिव आत्माराम गुप्ता, कोषाध्यक्ष पंकज कुमार मौर्य ने संयुक्त रूप से किया।इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय सिंह संत, डॉ. सलीम खान, महेन्द्र प्रताप सिंह, मो,सैफुल्लाह, डॉ. एस. जेड. आबेदीन, पंकज मौर्य, विनोद गुप्ता, अजय कुमार अग्रहरी, अशोक चौरसिया, डॉ. अमित हालदार, डॉ. मनोज मद्धेशिया सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।