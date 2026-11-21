{"_id":"6b014522388ae522c00bd252","slug":"lucknow-ready-to-welcome-the-pm-10-hour-traffic-diversion-in-place-check-out-the-full-plan-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीएम के स्वागत के लिए लखनऊ तैयार!10 घंटे का ट्रैफिक डायवर्जन, जानें पूरा प्लान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीएम के स्वागत के लिए लखनऊ तैयार!10 घंटे का ट्रैफिक डायवर्जन, जानें पूरा प्लान

Video Published by: Published by: Pankhudi Srivastava Updated Sat, 21 Nov 2026 12:45 PM IST







Link Copied



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का दौरा करेंगे। इस दौरान वे पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री शाम लगभग 5:30 बजे गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे, जहां वे कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। ... और पढ़ें

विज्ञापन