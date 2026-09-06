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बारिश से बचने के लिए खड़े थे पेड़ के नीचे, सभी अस्पताल में भर्ती

Digvijay Singh

Updated Sun, 06 Sep 2026 09:26 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 09:26 PM IST







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लखीमपुर खीरी में पलियाकलां के ग्राम बड़ा पतवारा में रविवार को मूसलाधार बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरी। इस हादसे में खेत में काम कर रहे सात ग्रामीण बुरी तरह झुलस गए। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ... और पढ़ें

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