Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 07 Sep 2026 01:18 AM IST
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-ज्ञापन : सस्ता गल्ला विक्रेताओं की ओर से विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सुबह 10 बजे से।
-छठी दधि : मोहम्मदी के गांव राजापुर बैनी और केहुआ में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के बाद छठी दधि का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।
-कथा : मोहम्मदी के ग्राम केहुआ में पंडित देवनरायन सुनाएंगे श्रीमद् भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
-धौरहरा खुर्द गांव में पुराने शिव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
- प्रतियोगिता : निघासन के रकेहटी स्थित ठाकुर द्वारा श्रीराम जानकी मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन शाम चार बजे से।
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-छठी दधि : मोहम्मदी के गांव राजापुर बैनी और केहुआ में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के बाद छठी दधि का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।
-कथा : मोहम्मदी के ग्राम केहुआ में पंडित देवनरायन सुनाएंगे श्रीमद् भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
-धौरहरा खुर्द गांव में पुराने शिव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
- प्रतियोगिता : निघासन के रकेहटी स्थित ठाकुर द्वारा श्रीराम जानकी मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन शाम चार बजे से।