फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Youth Academy and Chauhan Club won in Kabaddi

Lakhimpur Kheri News: कबड्डी में यूथ एकेडमी और चौहान क्लब ने मारी बाजी

Mon, 07 Sep 2026 01:15 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 07 Sep 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
Youth Academy and Chauhan Club won in Kabaddi
कबड्डी प्रतियोगिता में जोर आजमाइश करते खिलाड़ी। संवाद
निघासन। कस्बे के प्राचीन ठाकुरद्वारा श्रीराम जानकी मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आयोजित खेल प्रतियोगिता में रविवार को कबड्डी के मुकाबले हुए। अंडर-17 वर्ग के दोनों सेमीफाइनल के नतीजे आए। पहले दिन 14 लीग मैच भी खेले गए।
विज्ञापन

अंडर-17 के पहले सेमीफाइनल में आर इंडियन पब्लिक स्कूल और यूथ कबड्डी एकेडमी निघासन की टीमें आमने-सामने रहीं। यूथ कबड्डी एकेडमी निघासन ने 10 अंकों से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई।
विज्ञापन

दूसरे सेमीफाइनल में चौहान क्लब ओयल और हिंदू कन्या पाठशाला सीतापुर के बीच मुकाबला हुआ। इसमें चौहान क्लब ओयल ने सात अंकों से जीत दर्ज की।
प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुष वर्ग में आठ और महिला वर्ग में छह लीग मैच खेले गए। अंडर-14 बालिका वर्ग के फाइनल में यूथ कबड्डी एकेडमी निघासन और आर इंडियन पब्लिक स्कूल झंडी की टीमें भिड़ीं। यूथ कबड्डी एकेडमी निघासन ने 10 अंकों से जीत दर्ज की। देर शाम तक प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले जारी थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी, भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता, मंदिर के महंत राजेंद्र मिश्र, विजय मिश्र, राजेश मिश्र, संजय कुमार, आशीष कुमार, तिलकराम, समाजसेवी दिग्विजय गुप्ता, अंशुल दीक्षित समेत तमाम लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed