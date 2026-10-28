{"_id":"6ae1b1a5244a7ae16007a866","slug":"video-dr-diksha-gangwar-raised-awareness-among-female-students-regarding-health-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी: अपराजिता कार्यक्रम में डॉक्टर दीक्षा गंगवार ने छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लखीमपुर खीरी: अपराजिता कार्यक्रम में डॉक्टर दीक्षा गंगवार ने छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक
लखीमपुर खीरी के पीके इंटर कॉलेज में बुधवार को अमर उजाला के अपराजिता कार्यक्रम में महिला रोग विशेषज्ञ दीक्षा गंगवार ने छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। उन्होंने छात्राओं को शारीरिक समस्याओं पर चिकित्सक से सलाह लेने को कहा। दीक्षा गंगवार ने छात्राओं से झिझक छोड़कर बीमारियों को न छिपाने की अपील की। उन्होंने बताया कि झिझक के कारण छिपाई गई बीमारियां भविष्य में समस्याएं पैदा करती हैं। बेहतर स्वास्थ्य के लिए साफ-सफाई और माहवारी में सैनिटरी पैड का सही उपयोग जरूरी है। परामर्शदाता दीप माला ने लापरवाही के गंभीर परिणामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने संक्रमण से बचाव के लिए भी साफ-सफाई को महत्वपूर्ण बताया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।