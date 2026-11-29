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लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ के सिनेमा रोड स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के अंदर एक सेल्समैन का शव फंदे से लटका मिला। रविवार सुबह इसकी जानकारी हुई तो इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अनिकेत जायसवाल निवासी ग्राम रामपुर के रूप में बताई जा रही है। सीओ गोला जितेन सिंह परिहार एवं कोतवाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। वहीं आबकारी विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। पुलिस का कहना है कि जांच और अन्य आवश्यक कार्रवाई के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

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